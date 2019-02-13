Суд оставил экс-главу ТИК №3 в СИЗО до середины апреля

Приморский суд Петербурга продлил сроки ареста бывшему главе территориальной избирательной комиссии №3 Андрею Пономареву и Олегу Черпасову по делу о мошенничестве до 16 апреля, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Обоим вменяют нарушение ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в составе группы лиц в особо крупном размере). Также Пономареву в декабре предъявили новое обвинение – по ч. 4 ст.291.1 УК (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере), а Черпасову – ч. 1 ст. 327 УК (подделка удостоверения).

Пономарева и Черпасова обвиняют в том, что за миллион евро они якобы были готовы надавить на один из петербургских судов, как люди, якобы способные решать вопросы с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым.

До этого уголовного дела прокуратура установила, что Пономарев нарушил закон, совмещая должность главы избиркома с управлением коммерческими организациями. Его компания – «Аллегория права» – заключила в 2016-2017 годах контракты на сумму свыше 13 млн рублей. После анализа контрактов правозащитники заявили, что как минимум по четверти из них оплачивались работы по разработке федеральных законопроектов, внесенных другими лицами и в другое время. ЗАКС.Ру подробно рассказывал об этом деле.