СМИ: Макаров может возглавить муниципальную кампанию властей в Петербурге

Власти Петербурге приняли решение о формировании штаба муниципальной кампании, руководить которым будет спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, пишет «Фонтанка.ру» со ссылкой на источники.

По данным источников, решение о формировании штаба было принято после обсуждения с вице-губернатором Любовью Совершаевой, отвечающей за внутреннюю полтику. То, что лидерство в штабе отдадут Макарову, означает, что все городские внутрипартийные политические конфликты будут решаться в пользу спикера, утверждают источники. Например, в Центральном районе: Макаров конфликтует с местными муниципалами, причем последних поддерживает глава района Андрей Хлутков. В 2017 году четыре из шести муниципалитетов попали в план проверок Контрольно-счетной палаты, и в МО Смольнинское выявили нарушений за два года на сумму 95 млн рублей.

В июне 2018 года главы муниципалитетов Центрального района пожаловались на Макарова в генсовет «Единой России». Их не устроил «циничный» захват районого отделения партии. Сотрудники утверждали, что муниципалов-единороссов приглашали на собрания в центральный офис партии в тот же день в рабочее время, а если кто-то и приходил, ему говорили, что все уже закончилось.

С Хлутковым конфликтовала бывшая глава района, депутат Мария Щербакова. Она не раз упрекала Хлуткова то в том, что он систематически не отвечает на ее депутатские запросы и отказывает в публикациях в районной газете, то в недостаточно хорошей работе по расселению коммуналок. В июне 2018 года она заявила, что Хлутков не снабжает ее необходимой техникой, но вскоре за эту ситуацию она перед главой Центрального района извинилась.

Информация о муниципальной кампании властей появилась после того, как врио губернатора Алекcандр Беглов на выступлении перед сотрудниками коллектива ВКО «Алмаз-Антей» заявил, что в Петербурге собирается некое пришлое «воронье», и что «не надо нас учить», «мы сами с усами». Как на слова Беглова отреагировали представители «Объединенных демократов», «Яблока», «Умного голосования» - в материале ЗАКС.Ру.

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