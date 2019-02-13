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13 февраля, 15:47

Штрафы за фейковые новости и неуважение к власти в интернете могут увеличить в 20 раз

Группа депутатов Госдумы предложила увеличить максимальный штраф для граждан за распространение недостоверных новостей в СМИ и соцсетях до 100 тысяч рублей, передает ТАСС.

Это в 20 раз больше, чем прописано в законопроекте. Пока штраф для граждан предлагается установить в размере от 3 до 5 тысяч рублей. В предложенных депутатами поправках штрафы предлагают повысить до 30 – 100 тысяч рублей, для должностных лиц – от 60 до 200 тысяч вместо 30 – 50 тысяч. Для юридических предлагается штраф снизить: с прописанных ранее 400 тысяч – миллиона рублей до 200 – 500 тысяч рублей, но с возможностью конфискации предмета административного правонарушения.

Предложили депутаты и поправки к законопроекту об оскорблении власти и госсимволов в интернете. Согласно правкам, штрафы для граждан за деяние могут увеличиться с 1 – 5 тысяч рублей до 30 – 100 тысяч, за повторное деяние – от 100 до 300 тысяч рублей. Административный арест до 15 суток сохраняется.

Один из авторов правок, депутат от «Единой России» Анатолий Выборный заявил, что штраф в размере тысячи рублей не остановит нарушителей, котороы делают это преднамеренно. «Штраф в 500 рублей, тысячу рублей ничего не значит для многих граждан. Но если человек заплатил 100 тысяч рублей, он будет это помнить всю оставшуюся жизнь», - убежден депутат.

Оба законопроекта на рассмотрение Госдумы внесли сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова. В случае их принятия за распространение фейковых новостей в СМИ и интернете могут грозить штрафы, а за «явное неуважение к обществу, государству и госсимволам» России и органам власти в интернете – штраф или арест до 15 суток. Ранее законопроекты не поддержали Генпрокуратура, Минкомсвязи, Минюст и Роскомнадзор.

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0:27    
жопа моя их будет "уважать" - закажу туалетную бумагу с их рожами, у англичан уже такая есть с путиным

0:19   Бордунов  
17:10, 13 февраля, 17:13. Ба! Насральный! С каких пор Навальный стал у тебя "Лешенькой"?
Дрессировка троллей может быть успешной.

0:15   Бордунов  
Я не уважаю власть, вымогающую уважение к себе.
Все, кто причастен к принятию этого ублюдочного законопроекта, от заказчика и голосованта, до последнего подписанта - подонки, мерзавцы, пида.сы, выродки и так далее.

13 февраля, 22:00    
20:08  - с путиным и его "дворянами" - у молодежи действительно нет никаких перспектив... только только показали "новых дворян", пьяных - ткачева, тимакову и дворковича - как они гуляют в небесах на суперджете... вот у них действительно - все "перспективы" - весело и пьяно дальше грабить россию. вот кто воры, и тот кто их защищает - это ты... на западе - они бы все уже сидели на нарах.. китайские чиновники уже отказываются путинским чинушам-коррупционерам пожимать руки на официальных мероприятиях - такой конфуз для путина случился в спб - китайский министр по развитию высоких технологий Джиан Минг отказался подавать руку Анатолию Чубайсу на саммите «Евразийские технологии-2019» в Санкт-Петербурге. ... "Такие люди у нас лес валят в лучшем случае. Воспитание, служебный статус, моральные взгляды не позволяют мне подавать руку человеку, который у нас в стране имел бы робу и лагерный номер, а не богатства и власть", — сказал он... чубайс после этого с позором слинял с саммита... молодцы китайцы - видят путина насквозь - это ожидает всех путинских дружков и чиновников...

13 февраля, 20:08    
19.44    Если молодёжь шлёт "респект"  ВОРУ, то у такой молодёжи нет будущего, только останется создавать [цензура]иганствующую массовку проплаченным "пастухам"  на сборищах баранов да гадить наш город надписями. Прелестная перспектива ! Враги очень довольны, да и наши недоумки тоже.

13 февраля, 20:05    
И кто же после этого власть уважать будет?

13 февраля, 19:44    
17:13 - разорится жкх стенки скоблить... а, леше респект от молодежи... есть еще придурки, вроде тебя, которые считают, что "баранье стадо" - нищие студенты и та молодежь, которая из-за отсутствия денег вместо учебы в институтах пашет за гроши на баронов-"клишасов" - будет союзником путина и его вороватой буржуазии и будут рады репрессиям ограничивающим их жизнь...

13 февраля, 19:27    
балончики с краской на расхват пойдут, а коммунальщики взвоют - стенки скоблить, это как снег убирать... бесполезно. и первые кто появятся на заборах рожи авторов закона... тот же, клишас с часиками и т.д.

13 февраля, 19:25    
На любую тупую стратегию подавления держиморд, народ всегда найдёт достойный ответ. Вся мировая история, начиная с Великой Французской революции, свидетельствует об этом. Попытки разорять легально действующих оппозиционеров могут породить профессиональных революционеров, которым будет нечего терять. В бедной стране с богатой властью всегда будет потребность в сопротивлении.

13 февраля, 17:13    
Лёшенька быстро разорится. Даже  его баранье стадо это понимает, вот и начинает беситься.

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