В "Псковскую ленту новостей" нагрянули силовики

Представители регионального управления МВД по экономической безопасности и противодействию коррупции нанесли визит редакции "Псковской ленты новостей", передает "МБХ Медиа".

Издание сообщает, что правоохранители потребовали у сотрудников ресурса предъявить рабочую документацию и на данный момент тщательно её изучают. Сотрудникам редакции силовики заявили, что проводят "следственные действия", однако уточнять, какого они рода, не стали.

Не так давно суд оштрафовал "Псковскую ленту новостей" на 200 тысяч рублей за публикацию на сайте расшифровки авторской программы журналистки Светланы Прокопьевой "Репрессии для государства", изначально вышедшей на "Эхе Москвы в Пскове". Издание признано виновным в "злоупотреблении свободой массовой информации".

Ранее, 6 февраля, многочасовой обыск прошел в квартире у Прокопьевой, после чего ее увезли на допрос. В тот же день силовики пришли в редакцию псковского "Эха Москвы" - и тоже с обыском. Позже редакцию оштрафовали на 150 тысяч рублей. Лидер псковского "Яблока" Лев Шлосберг, являющийся также учредителем газеты "Псковская губерния", где печатается журналистка, возмущен поведением силовых структур и не сомневается в том, что дело в отношении женщины полностью заказное.