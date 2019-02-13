Упавшая на пенсионера сосулька привела к уголовному делу

Полиция возбудила уголовное делопроизводство по ст. 118 УК РФ (Причинении тяжкого вреда здоровья по неосторожности) постфактум падения ледяной глыбы на 70-летнего жителя Васильевского острова Сергея Левашова, передает MR7.

Инцидент случился 31 января близ "Петроэлектросбыта" на 12-линии В.О.: тогда, сорвавшись с крыши, на пенсионера свалилась внушительная сосулька. В больнице у Левашова диагностировали множественные травым головы и даже предлагали сделать трепанацию, но мужчина отказался.

За последнее время серьезные травмы из-за падения льда с кровель получили не менее ста петербуржцев: в январе поскользнувшись на тротуаре погибла блокадница, в начале февраля на Аптекарском проспекте упавшая глыба унесла жизнь студента, травмы разной степени тяжести периодически получали несовершеннолетние.

Вместе с тем, в ЗакСе во второй раз отказались проводить парламентские слушания по поводу уборки улиц: в обоих случаях инициатива была отклонена представителями "Единой России".