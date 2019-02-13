Силовики пришли с обыском в офис псковского "Яблока" по делу о предвыборных листовках

В офис псковского отделения партии "Яблоко" с обыском нагрянули представители регионального следственного управления СК РФ совместно с центром "Э", сообщает у себя в Telegram издание "Псковская губерния".

Следственные мероприятия проходят в рамках уголовного дела о распространении "Яблоком" листовок, призывавших горожан портить бюллетени во время выборов главы региона, которые прошли 9 сентября 2018 года.

Напомним, конфликт представителей правовых структур и "яблочников" начался 5 сентября 2018 года: тогда правоохранителями были найдены 7 тысяч листовок с "признаками нарушений законодательства о выборах" при изготовлении и "призывом приводить в негодность" избирательные бюллетени на выборах, проставляя значки напротив всех кандидатов. Дело заведено по ч. 1 ст. 141 УК РФ (Воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав). В этот же день силовики осмотрели офис "Яблока".

Глава псковского "Яблока" Лев Шлосберг в беседе с ЗАКС.Ру заявил, что считает заведенное дело политическим заказом и попыткой оказать давление на избирателей.