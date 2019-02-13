Дмитриева вновь призывает Памфилову заявить о недопустимости возвращения "досрочки"

Руководитель фракции Партия роста в петербургском Заксобрании Оксана Дмитриева повторно обратилась к главе Центризбиркома Элле Памфиловой с просьбой ещё раз прояснить её позицию о недопустимости возвращения в электоральный процесс процедуры досрочного голосования.

Запрос Дмитриевой связан с тем, что в начале февраля ряд СМИ распространил неоднозначную информацию: якобы на последнем заседании членов избирательных комиссий Центрального района присутствовавший там глава Горизбиркома Петербурга Виктор Миненко заявил, что в кулуарах ЗакСа говорят о возможности возвращения "досрочки" на грядущих осенью 2019-го выборах в муниципалитеты. Вместе с тем, он сообщил, что считает данную функцию "нецелесообразной".

"Вопрос возвращения досрочного голосования продолжает будироваться в Петербурге, несмотря на Вашу позицию, а также публичную позицию Санкт-Петербургской избирательной комиссии о недопустимости его возвращения. Это может свидетельствовать о желании некоторых участников избирательного процесса опять использовать досрочное голосование для фальсификаций итогов выборов. Считаю, что манипуляции с досрочным голосованием в 2019 году скажутся негативным образом на доверии избирателей не только к результатам муниципальных выборов, но и выборов высшего должностного лица Петербурга, и ко всей избирательной системе РФ", - пишет Дмитриева.

Напомним, ранее против "досрочки", помимо Дмитриевой, выступила и глава петербургских эсеров Марина Шишкина. Глава фракции Партия роста неоднократно призывала оппозиционные силы "сделать все зависящее" для недопущения процедуры, а справоросс назвала данную электоральную опцию "лживым дублированием истинного свободного волеизъявления граждан".

Процедурой "досрочки" в 2014 году в округах воспользовались примерно по 28 процентов от числа избирателей, однако, как считают наблюдатели, при таком голосовании является нормой количество избирателей в пределах одного процента. В 2016 году эту практику отменили, но, как писал ЗАКС.Ру, в политической среде многие опасаются, что перед новой муниципальной кампанией ее могут вернуть.

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