Бывшему ректору Аграрного университета продлили арест до апреля

Пушкинский суд Петербурга продлил срок ареста бывшему ректору петербургского государственного аграрного университета Виктору Ефимову до 13 апреля, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Ефимова обвиняют в нарушении ч. 4 ст. 160 УК (растрата в особо крупном размере). По версии следствия, Ефимов поручил проректору вуза подписать госконтракт с АНО «Северо-Западное агентство развития и привлечение инвестиций» на 36 млн рублей.

За эти деньги агентство должно было сделать научно-исследовательские работы для повышения качества подготовки специалистов агропромышленного сектора. Деньги на счет АНО были перечислены в полном размере, хотя, считают следователи, Ефимов знал, что условия контракт выполняться не будут.