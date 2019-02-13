Пономарев объяснил претензии Минюста к движению "За права человека" и признание иноагентом

Включение движения «За права человека» в реестр НКО, выполняющий функции иноагента, может быть связано с грантом, полученным одной из организаций от комитета ООН, передает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя движения Льва Пономарева.

По словам Пономарева, движение «За права человека» не получало денег от иностранных структур – как и фонд «В защиту прав заключенных». «Но у меня есть НКО "Горячая линия", которая официально получала грант, я не скрывал этого, от комитета ООН по пыткам», - пояснил правозащитник. По его словам, эти деньги тратились на адвокатов, которые ездили в колонии в случае поступления оттуда сигналов о пытках.

Также в документах Минюста, которые получили в движении, указано, что член совета «За права человека» получала деньги по другому проекту, организованному Советом Европы, и ездила в регионы для обучения членов ОНК, а потом за свои средства посетила съезд организации, поэтому «движение косвенно получило иностранное финансирование», рассказал Пономарев. Решение Минюста он считает ангажированным и связывает его со своим недавним арестом и отказом в президентском гранте.

«Я надеюсь, мы будем все-таки продолжать работу. Я еще с юристами не обсуждал, но, скорее всего, обжаловать решение мы не будем. Закон так написан, что здесь бессмысленно бороться», - заключил Пономарев.

Минюст признал движение «За права человека» иноагентом после внеплановой проверки. В конце 2018 года движение «За права человека» впервые за восемь лет не получило президентский грант. Перед этим Пономарев отбывал 16-суточный арест за пост в Facebook с призывом участвовать в акции в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия».