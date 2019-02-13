Следком заинтересовался московским муниципалом, написавшим статью о Сенцове

Московские следователи заинтересовались персоной муниципального депутата Басманного района столицы Виктора Котова после того, как в газете "Наша Якиманка" была опубликована его статья, посвященная украинскому режиссеру Олегу Сенцову, уведомляет в Telegram "Правозащита Открытки".

Котова вызвали на опрос и теперь проверяют на предмет публичного оправдания терроризма.

Изначально с муниципалом связался сотрудник СК по Замоскворечью и известил, что в отношении него идет доследственная проверка по ст. 205.2 УК РФ. В ходе встречи следователь сообщил, что текст статьи Котова отправлен на экспертизу, результаты которой станут известны в течение месяца. Аудиенция назначена на 25 февраля.

В статье Котова, вышедшей в тираж в августе 2018 года, говорится о деле Сенцова, его голодовке и акциях в поддержку заключенного.

Режиссер Олег Сенцов осужден в России на 20 лет колонии по обвинению в террористической деятельности. Его сочли организатором антироссийских действий в Симферополе и обвинили в участии в карательных операциях запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор" в Крыму. Почти полгода он голодал, требуя освободить из российских тюрем украинских заключенных, при этом для себя лично не требуя ничего.