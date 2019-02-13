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13 февраля, 19:39

ЗакС и «снежный» вице-губернатор

Состоявшаяся 13 февраля долгожданная встреча депутатов ЗакСа с чиновниками Смольного, ответственными за очистку Петербурга от снега, не оправдала ожиданий. Гости «часа правительства» в очередной раз озвучили уже известные показатели уровня осадков и количества дворников, посетовав на аномальную зиму. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров не дал задать вопросы большинству депутатов, сославшись на регламент. С другой стороны, регламент не стал помехой для переноса следующего пленарного заседания со среды на четверг, чтобы спикер съездил в Москву на обращение президента Владимира Путина к Федеральному собранию. А еще в ЗакСе обсудили трудоустройство бывших заключенных и рекламу лекарств от геморроя.

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До «часа правительства» ЗакС поддержал федеральную инициативу петербургских единороссов запретить показывать рекламу лекарств во время детских телепередач. Член «Движения демократического обновления» и представитель фракции «Яблоко» Михаил Амосов спросил, что плохого, например, в рекламе «Антигриппина». Соавтор законодательной инициативы Денис Четырбок ответил, что детям приходится также видеть рекламу таблеток от геморроя или средств для улучшения мужской потенции. Законопроект приняли, а Амосову предложили думать над поправкой.    

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Более обсуждаемым оказался законопроект о квотировании рабочих мест для категорий граждан, испытывающих сложности с трудоустройствам.  Единороссы хотят обязать крупные компании выделять по два рабочих места для несовершеннолетних, чернобыльцев, многодетных родителей, людей предпенсионного возраста и некоторых других категорий граждан. Все того же депутата Амосова удивило, что помогать с трудоустройством планируется также беженцам и людям, недавно освободившимся из мест лишения свободы. Он выразил опасение, что бывшие заключенные начнут массово приезжать в Петербург. Лидер фракции справедливороссов Алексей Ковалев, в свою очередь, назвал законопроект несоответствующим федеральным требованиям. Эсер заявил, что закон сможет действовать до первого решения суда, которое, уверен депутат, будет в пользу работодателей.

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 «Час правительства» действительно продлился ровно 60 минут. Пришедшие в Мариинский дворец вице-губернатор Николай Бондаренко, председатель комитета по благоустройству Владимир Рублевский и жилищного комитета Валерий Шиян начали выступать в 11-02, а закончили отвечать на вопросы в 12-02.

Представители Смольного уже не в первый раз озвучили официальную версию плохой уборки города этой зимой. Они докладывали об аномальном количестве осадков, побитом городском рекорде по вывозу снега, недостаточном количестве желающих работать дворниками и водителями спецтехники, невозможности субсидировать работы по уборке и недостаточных средствах заложенных в городском бюджете на зимнюю уборку. Причем несколько раз подчеркивалось, что депутаты этот бюджет сами и приняли.

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Ранее на заседании комитета по законодательству депутаты «Единой России» утверждали, что вызов чиновников в парламент на диалог – более действенная мера, чем парламентское расследование о качестве уборки города. Но дискуссия депутатов с представителями Смольного продлилась только 15 минут. Острых вопросов за это время не прозвучало. Например, единоросс Андрей Анохин предложил вручать «золотые лопаты» и «лопаты позора» героям и антигероям городских субботников. 

Максим Резник из фракции Партия роста так и не задал вопрос чиновникам. Получив слово, он сначала возмутился тем, что выступающие называют временного губернатора Александра Беглова «главой города». Затем Резник долго формулировал свой вопрос к Бондаренко и на словах о том, что знает, как сгонялись люди на общегородской субботник 9 февраля, спикер Макаров выключил депутату микрофон.

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Не менее 10 парламентариев, в том числе руководители фракций КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и Партия роста, вообще не смогли обратиться к выступавшим. Когда прошел ровно час с начала доклада представителей Смольного, Макаров объявил перерыв. После его окончания чиновников в зале заседания уже не было.

Спикер ЗакСа не увидел в случившееся никаких проблем и заявил, что все прошло строго по регламенту.

- Если по регламенту время перерыва, то объявляется перерыв, - прокомментировал Макаров на своем брифинге.

Единственным публично возмутившимся этой ситуацией был лидер фракции «Справедливая Россия» Алексей Ковалев. Сразу же после возобновления заседания он записался на выступление, назвал речь вице-губернатора «пустопорожней» и выразил негодование по поводу того, что большинству депутатов не дали слово.

Позже в беседе с корреспондентом ЗАКС.Ру Ковалев сообщил, что планировал задать Рублевскому вопрос о контроле комитетом по благоустройству выполнения работ компаний-подрядчиков.

- Мы предполагаем, что разворовано огромное количество бюджетных средств. Подрядчики комитета по благоустройству не работают в соответствии с регламентом. Однако деньги, которые они должны были получить, они получают. Потому что заказчик не занимается контролем за исполнением контракта. Чем тогда считается полученный доход от этого мероприятия? Это может являться признаком такого преступления как мошенничество, - объяснил Ковалев ЗАКС.Ру.

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В отличие от справедливоросса, Вячеслав Макаров остался доволен проведенным «часом правительства».

- Я считаю, что мы достаточно полные доклады услышали и Шияна, и Рублевского, и Бондаренко. Другое дело, что все должны сделать выводы из этих докладов, - заявил спикер журналистам.

Следующее пленарное заседание Заксобрания пройдет не в среду, как обычно, а в четверг, 21 февраля. Инициативу о переносе озвучил Денис Четырбок. Когда депутаты попросили его объяснить причину, отвечать взялся спикер Макаров. Вышло эмоционально.

- Я буду в Москве на послании президента Российской Федерации к Федеральному собранию Российской Федерации. Вот сейчас мы проголосуем, и вы все будете на заседании Законодательного собрания 21-го числа, - раздраженно отрапортовал председатель парламента.

На замечание депутата Ковалева о том, что в четверг многие запланировали заседание рабочих групп, Макаров ответил, что их можно и перенести.

Хотя ЗакС уже заседал без председателя парламента, когда Макаров был в заграничной командировке, подавляющее большинство депутатов сочли доводы спикера обоснованными. Против переноса проголосовали только трое.


текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников



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13 февраля, 23:29    
У Вишневского всегда такое хищно-жадно-алчное выражение лица, как будто он на полу в зале заседаний потерянные кем-то из депутатов 100 рублей углядел…

13 февраля, 23:15    
Вредители из Правительства СПб как победители с помощью Макарова. Когда Макарова выгонят?

13 февраля, 22:27    
20:05, как я понял из комментов, вы являетесь помощником и женой солидольной,мистера Вишневского. Некрасиво жене порочить мужа. Думать надо раньше было. Как к нему в постель прыгать.

13 февраля, 21:40    
Гнать ссаными тряпками Бондаренко! Кто его знает не иначе как балаболом не зовет. Бондаренко при Полтавченко  скучал в душном кабинете Смольного и разваливал ЖКХ города своей неспособностью организовать работу, а сейчас пеняет на недофинансировани. Бондаренко партбилет на стол и пшёл вон из Смольного.

13 февраля, 20:05    
Какая мерзкая физиономия у Кролика на фото.

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