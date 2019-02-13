Арбитражный суд Северо-Запада признал законными торги по наружной рекламе

Арбитражный суд Северо-Западного округа отказал в удовлетворении требований компаний «Руан» и «Волгобалт Медиа» по иску к комитету по печати Смольного, передает «Петербургский дневник».

Компании просили суд признать незаконными прошедшие торги по наружной рекламе в Петербурге. Рынок ждал этих торгов с 2013 года, и только в 2017-м их объявили. Победители получали право размещать наружную рекламу в городе в течение десяти лет. Смольный опубликовал 23 лота, общая начальная цена всех лотов составляет 984 млн рублей.

Многие операторы «наружки» усмотрели в конкурсе нарушение закона о защите конкуренции и обратились в Федеральную антимонопольную службу. Были возбуждены административные дела, в том числе в отношении главы комитета по печати Сергея Серезлеева.

УФАС обращался в суды, и 4 октября 2018 года Московский девятый апелляционный арбитражный суд постановил признать торги недействительными, расторгнуть 21 договор с операторами и вернуть 906 млн рублей авансовых платежей компаниям. Дело было отправлено на новое рассмотрение. Однако в конце 2018 года Арбитражный суд Московского округа отменил решение нижестоящей инстанции, признав правым комитет по печати.

Торги 2017 года закончились победой ООО «Энерго Строительная Компания», однако фирма отказалась заключать договор со Смольным. В ответ комитет по печати попытался принудить компанию через суд, но процесс остановили из-за споров о торгах.

Теперь чиновники будут настаивать на возобновлении дела, заявил Серезлеев. По его словам, за два года действия договора планируется получить в городской бюджет более 199 млн рублей.