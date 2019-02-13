Комитет по природопользованию проверил место разлива токсичного вещества на юге Петербурга

Специалисты комитета по природопользованию и Общественной палаты Петербурга осмотрели место разлива токсичных веществ, вызвавших резкий запах газа по всему городу в начале февраля, сообщили в Смольном.

Непосредственно в месте разлива меркаптанов еще есть неприятный запах, как остаточное явление, угрозы для населения нет, отметили в комитете. Когда потеплеет до стабильных +5 градусов, на анализ возьмут пробы грунта. Если там окажутся остатки меркаптанов, грунт вывезут, а место обработают нейтрализующими веществами.

Резкий запах газа по всему Петербургу напугал горожан 5 февраля. Из-за запаха на юге города эвакуировали несколько учебных заведений. Позже оказалось, что источником запаха была брошенная цистерна с токсичным веществом, придающим характерный запах жжиженному газу. Было возбуждено административное дело.