Глава РАН предложил Минздраву ввести тест на IQ в диспансеризацию

Глава Российской академии наук Александр Сергеев в ходе форума «Здоровое общество. На пути к 80+» призвал министра здравоохранения Веронику Скворцову включить в диспансеризацию тест на IQ, передает РИА «Новости».

При том, что среди академиков преимущественно люди старшего возраста, среди них «существенно меньше» встречаются случаи нейродегенеративных заболеваний, чем в среднем по стране. «Что это такое? Это интеллектуальный образ жизни, об этом тоже сегодня говорили», - подчеркнул глава РАН.

«Борьба с курением - согласен. Борьба с алкоголем - согласен. Но давайте введем сюда еще интеллектуальные занятия. И когда мы делаем диспансеризацию, давайте будем смотреть не только, как у нас меняется давление, как у нас все в порядке с нашими томограммами, давайте посмотрим, как у нас еще меняется IQ. Вот Вероника Игоревна, призываю к тому, чтобы анализ динамики IQ был тоже введен в диспансеризацию», - заявил Сергеев.