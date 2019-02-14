Сенат США предлагает ввести новые санкции в отношении России

Пятеро американских сенаторов разработали и внесли на рассмотрение верхней палаты Конгресса США законопроект, предполагающий введение новых антироссийских ограничений.

В документе, в частности, говорится о санкциях в отношении отечественных компаний, банков, а также проектов по добыче сжиженного природного газа (СПГ). Отдельным пунктом в перечне идет судостроительный сектор. Под ограничения вновь попадают лица, приближенные к Владимиру Путину.

Вместе с тем, сенаторы полагают, что также необходимо "наказать" тех представителей российских силовых структур, которые причастны к инциденту в Черном море.

Напомним, 25 ноября погранслужба ФСБ задержала три украинских военных корабля в Керченском проливе. 24 моряков задержали по обвинению в незаконном нарушении границы России и позже арестовали до марта. Украинские власти в ответ ввели военное положение в приграничных областях и запретили въезд в страну российским мужчинам от 16 до 60 лет. Несколькими днями спустя американский президент Дональд Трамп отменил запланированную личную встречу с Владимиром Путиным, пояснив, что ни о каком персональном общении не может быть и речи до тех пор, пока моряки не будут отпущены из СИЗО.

Добавим также, экономические ограничения Евросоюза и Штатов в отношении России неоднократно ужесточались, а их действие продлевается ежегодно.

Последний раз санкции были одобрены ввиду вероятного применения РФ запрещенного химического вещества на территории Британии.