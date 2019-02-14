Беглов поддержал идею о предоставлении бесплатной юрпомощи жертвам политрепрессий

Врио градоначальника Александр Беглов поддержал разработанный депутатами-единороссами Александром Тетердинко и Павлом Зеленковым законопроект о предоставлении бесплатной юридической помощи жертвам политических репрессий в СССР, извещает пресс-служба Смольного.

Так, консультацию юриста на безвозмездной основе в случае одобрения ЗакСом данной инициативы смогут получить петербуржцы, в советское время бывшие репрессированными, но после реабилитированые; и ветераны ВОВ, также ставшие жертвами режима. По данным комитета по соцполитике, на сегодняший день в городе на Неве проживает почти 10 тысяч таких граждан.

Инициатива единороссов уже внесена в петербургский парламент. В случае её принятия, бывшие жертвы репрессий смогут воспользоваться бесплатной юрпомощью с начала 2020 года.

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