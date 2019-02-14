Житель Архангельской области получил уголовное дело за публикацию видео с полковником Квачковым

В отношении проживающего в поселке Авнюга Архангельской области Григория Миняева возбуждено уголовное дело по ст. 205.2 (Оправдание терроризма) за сделанную им публикацию в сообществе "ВКонтакте" видеозапись с выступлением экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова, передает "Медиазона".

Миняев рассказал изданию, что 12 февраля к нему неожиданно нагрянул ОМОН и следователь СК, который и сообщил мужчине о возбуждении дела.

В паблике "Референдум ПРОТИВ СВАЛКИ на Шиесе" Миняев выложил запись с выступлением Квачкова, сопроводив ролик комментарием о том, что полковника следует полностью оправдать.

После обыска мужчину доставили на допрос, в ходе которого он подтвердил, что сам сделал пост в сообществе и от своих убеждений отказываться не намерен.

Напомним, в 2005 году Квачкова обвинили в покушении на жизнь нынешнего главы "Роснано" Анатолия Чубайса, однако суды разных инстанций неоднократно выносили оправдательные вердикты, и лишь в 2013 году его приговорили к 13 годам колонии по обвинению в организации вооруженного восстания. Впрочем, Верховный суд сократил срок заключения до 8 лет. Однако политический пыл полковника даже в колонии не утих: в августе 2017 года его приговорили по "экстремистской" статье (282 УК РФ) за то, что он из стен тюрьмы призывал к насилию в "отношении представителей государственной власти".

7 февраля Квачкова выпустили из мест лишения свободы в связи с частичной декриминализацией 282 статьи УК.