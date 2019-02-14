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10:40

Более всего в январе петербуржцы жаловались в ГЖИ на завышение квартплат

По результатам анализа поступивших в январе жалоб от жителей Петербурга, в Госжилинспекции известили, что более всего жители города вновь не довольны завышением квартплаты.

Всего в январе в ГЖИ поступило 3267 жалоб, из которых 955 касаются увеличения стоимости оплаты жилья; 621 претензия касается плохого качества уборки дворов и парадных; 503 горожанина пожаловались на систематические нарушения правил управления многоквартирными домами; 369 человек заявили о недоброкачественном ремонте инженерных сетей и 227 сообщили о незаконной перепланировке.

По итогам анализа обращений в Госжилинспекции рассчитали "рейтинг" районов, лучшими среди которых стали Кронштадтский, Фрунзенский, Калининский, Выборгский, Приморский. Вместе с тем, наименьшее число претензий поступило от жителей Петродворцового (37), Курортного (44) и Колпинского (73) районов.

Лидерами "антирейтинга" стали Курортный, Центральный, Адмиралтейский, Петроградский, Красногвардейский районы.

"Рейтинг" рассчитывался исходя из суммы показателей, учитывающих количество обращений граждан, количество протоколов по видам административных правонарушений и количество предписаний на устранение выявленных нарушений, отнесенных к общей площади жилищного фонда каждого из районов.

В декабре 2018 года, напомним, общее количество жалоб на завышение квартплаты в ГЖИ поступило чуть больше - 970.

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13:16   Дед Иван   РУСЬ
Е-дрисня путинская всегда обирала и будет обирать свой НАРОД, на чём бы это не было! Будь то тарифы ЖКХ, цены в магазинах,налоги придуманные, или вся жизнь простых людей! Не зря в России введён полицейский и жандармский режим! Позор и вечное ПРОКЛЯТИЕ НАРОДА всем едро, кто голосовал за пенсионный грабёж!!!

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