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11:39

Лимонова раздражает современный политический дискурс в России

Писатель и политик Эдуард Лимонов посетовал в своем "Живом журнале" на то, что чиновники и политтехнологи в течение как минимум последнего двадцатилетия пользуются в своих текстах и придуманных формулах высокими и существенными понятиями не по назначению и тем самым нередко дискредитируют их. В своем суждении литератор оттолкнулся от последней по времени идеологической статьи, опубликованной помощником президента Владиславом Сурковым.

Лучше б не позорились. У Суркова о "людях длинной воли". Впервые о "людях длинной воли" я услышал от Дугина где-то четверть века тому назад, а то и раньше. Не оскверняйте старые благородные слова, please. 

— Эдуард Лимонов

Лидер другороссов также возмущенно восклицает, вспоминая о том, что молодежное крыло единороссов зовется "Молодой гвардией", и это опошляет, по его мнению, героические советские времена. Наконец, и сама правящая партия тоже в глазах Лимонова не безгрешна в этом смысле.

В статье под названием "Долгое государство Путина" Сурков пророчит нынешней государственной системе, которую он мыслит как передовую, по меньшей мере сто лет стабильного существования, а также снисходительно отзывается об институте выборов.

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11:51    
"Долгое государство Путина"-интересный материал, с очень оригинальными суждениями, вызвавший и дискуссию, и горячие споры в России и за её пределами! Идеи Суркова могут быть воплощены в жизнь, но осуществлением их на практике надо кропотливо заниматься...

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