КПРФ предлагает ввести наказание за оскорбительные выпады чиновников в адрес россиян

Депутаты КПРФ считают, что было бы разумно ввести наказание для чиновников за грубые высказывания в адрес избирателей.

"Мы внесли сегодня законопроект, предусматривающий административное наказание за оскорбительное и неуважительное отношение к избирателям со стороны гражданских служащих", - сообщил "Интерфаксу" коммунист Сергей Казанков.

В случае, если госслужащий позволит себе резкий выпад в адрес гражданина, достигшего 18-летнего возраста, на него следует наложить штраф в размере от 10 до 30 тысяч рублей, а в случае "рецидива" чиновника необходимо лишить всех занимаемых должностей сроком на 3 года. Соответствующей статьёй предлагается расширить КоАП.

"На журналистов, блогеров законопроект не распространяется", - отметил Казанков, добавив, что в Госдуме рассматривается законопроект о неуважении к власти, поэтому предложенная коммунистами инициатива вполне резонна.