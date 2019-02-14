Минюст внёс в реестр иноагентов еще две НКО Льва Пономарёва

Министерство юстиции дополнило перечень организаций-иностранных агентов ещё двумя фондами правозащитника Льва Пономарева, гласит информация, размещенная на сайте ведомства.

В список попали региональная общественная организация содействия соблюдению прав человека "Горячая линия" и фонд "В защиту прав заключенных".

Вчера, 13 февраля, в реестр НКО-иноагентов было включено движение Пономарева "За права человека".

Правозащитник полагает, что формальным поводом для включения организаций в перечень иноагентов послужил тот факт, что "Горячая линия" частично спонсируется из-за рубежа: деньги поступают от Комитета ООН против пыток. Однако фонд "В защиту прав заключенных", равно как и "За права человека" финансируются исключительно на государственные средства.

"Я понимал, что рано или поздно закончится этим. Того, что дают президентские гранты, катастрофически не хватает для работы этих организаций. Зарплаты у нас наверное в два раза меньше чем в среднем по Москве. Я пытаюсь открыто взаимодействовать с властью, но, видимо, кто-то во власти этого допускать не хочет", - констатировал Пономарев.

Минюст признал движение "За права человека" иноагентом после внеплановой проверки. В конце 2018 года организация впервые за восемь лет не получила президентский грант. Перед этим Пономарев отбыл 16-суточный арест за пост в Facebook с призывом участвовать в акции в поддержку фигурантов дел "Сети" и "Нового величия".