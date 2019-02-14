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12:53

Песков о новых санкциях США: На ремиссию "болезни русофобии" надеяться не приходится

Пресс-атташе Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что возможное введение новых антироссийских ограничений Сенатом США может привести к весьма "пагубным последствиям" ввиду того, что в случае их одобрения будут нарушены общепризнанные правила международной торговли, передает РБК.

"Теоретически, всегда надо надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Но в случае настроений и в Конгрессе [США], и в Сенате на улучшение отношений или хотя бы устойчивую ремиссию «болезни русофобии» надеяться не приходится", - заявил представитель президента, добавив, что ему до сих пор не ведомы причины появления "этой самой оголтелой русофобии".

Также Песков высказал предположение, что новыми санкциями США хотят редуцировать влияние РФ в мировом энергетическом секторе.

В документе, подготовленном американскими сенаторами, говорится, в частности, об ограничениях в отношении отечественных компаний, банков, проектов по добыче сжиженного природного газа (СПГ). Отдельным пунктом в перечне идет судостроительный сектор. Также политики полагают, что необходимо "наказать" тех представителей российских силовых структур, которые причастны к инциденту в Керченском проливе.

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13:15    
Понятием "русофобия" Песков и другие подобные, хотят скрыть реальные проблемы, возникшие у России из-за провального внешнеполитического курса Путина. Нельзя сказать, что русофобии в принципе в мире нет, но и объяснять её проявлениями разрушение международных отношений, то же самое, что говорить про насморк, как причину летального исхода болезни.

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