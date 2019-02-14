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12:59

В ЗакСе поддержали право инвалидов голосовать при помощи факсимильной подписи

Законодательную инициативу, предложенную депутатом Борисом Вишневским для обсуждения на комиссии по вопросам социальной политики и здравоохранения и касающуюся прав инвалидов при госовании на референдуме, поддержали ее постоянные члены. Законопроект предлагает наделить граждан с ограниченными возможностями, которые физически не могут поставить подпись или галочку, правом использовать факсимильную подпись. Об этом "яблочник" сообщил в своем Telegram-канале. Инициативу он называет "законом Ивана Бакаидова".

"Мне представляется очень важным обеспечить инвалидам реализацию их избирательных прав в полном объеме", - отметил Вишневский.

Ранее законопроект поддержала комиссия по организации государственной власти и местного самоуправления. Теперь он должен будет пройти заключение Совета законодателей при Федеральном собрании, после чего появится возможность для внесения его на обсуждение Государственной думой.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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13:05    
Кролик ничего поумнее придумать не мог в целях самопиара? Факсимиле для инвалидов - за разработку таких законов депутатам платят по 200 тысяч в месяц депутатской зарплаты?

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