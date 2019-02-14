С петербургскими школьниками поиграют в выборы

Старшеклассники, проживающие на северо-востоке Петербурга, смогут на один день стать полноценными избирателями: 21 февраля в детско-юношеском центре "Красногвардеец", расположенном на Большеохтинском проспекте, 11, представители районной администрации сыграют со школьниками в интерактивный квест "Я - избиратель".

Организаторы мероприятия попробуют смоделировать полноценный процесс проведения выборов таким образом, чтобы юные участники смогли в нем подробно разобраться. Предполагается, что полученный опыт поможет им разобраться в нюансах электорального процесса.

Напомним также, осенью 2019 года в Петербурге пройдут и муниципальные, и губернаторские выборы.