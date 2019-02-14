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13:39

Белковский счел новую статью Суркова идеальным проявлением сервильности

Свою характеристику новейшей программной статье помощника президента Владислава Суркова, посвященной преимуществам изоляции российского государства и его определяющей мировой роди, дал характеристику политолог и политтехнолог Станислав Белковский. По его словам, произнесенным в эфире "Эха Москвы", не следует внимательно вчитываться в этот сложный по лексическому наполнению подарок начальнику - Владимиру Путину - и что-то в нем искать. Статья, уверяет политолог, прежде всего представляет собой демонстративный акт покорности, возведенной в абсолют.

Статья Суркова в стиле «Иван Кузьмич наставник молодых» это как правильно поцеловать начальство в жопу. Мне кажется, если издавать учебник, как правильно целовать начальство в жопу, то вот это оно, и больше ничего. Никакого идеологического, исторического смысла этот текст не имеет, это рассказ Путину: Ваше величество, вы  гений. 

Станислав Белковский

По данным эксперта, особенность резонаннсного текста состоит еще и в том, что редакция "Независимой газеты" получила некий запрет на то, чтобы как-то его видоизменять или сокращать.

"Если было запрещено вообще исправлять любую запятую, это значит, что точно все было согласовано на самом верху заранее.  Именно с этим была связана сакральность этого текста, его неизменимость, нетрансформируемость никакая", - заключил публицист.

В статье под названием "Долгое государство Путина" Сурков пророчит нынешней государственной системе, которую он воспринимает как сверхсовременную, по меньшей мере сто лет стабильного существования, ставит под сомнение электоральные процедуры и преподносит Путина как исторического персонажа, равновеликого Ивану Третьему и Владимиру Ленину.

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14:54    
14:10. Народ уже выбирал сердцем алкаша и прозападника Ельцина...Ужас!!! Хватит! Элита, силовики решат вопрос с преемником Путина,а народ должен хорошо работать, чтобы богато жить!

14:10    
Путину давно пора на пенсию. А "преемника" народ сам как-нибудь подберёт, на выборах.

14:09    
Пусть Путин правит пожизненно и подбирает параллельно преемника-патриота России и ярого врага Запада-экспансиониста! Тогда заживём !

14:09    
Да, статья Суркова смехотворна. Белковский точно заметил её центральную идею - "демонстративный акт покорности". Ничего нового в том, что Путина его окружение считает "царём", давно нет. Но оформление этой бытовой вредной привычки в официальную идеологию для народа - до такого мог додуматься только такой специфический мыслитель, как Сурков.

13:55    
Да, статья Суркова великолепна, если так не понравилась всем врагам России, вроде Белковского, как внешним, так и внутренним, особенно в среде жидомасонов!

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