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13:44

Смольный готов потратить на концерт в честь Дня Росгвардии 4,9 млн рублей

На праздничный концерт в честь Дня войск национальной гвардии городская администрация готова потратить 4,9 млн рублей. Соответствующую закупку опубликовал 14 февраля комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Ведомство ищет организатора мероприятия. По плану концерт должен пройти в БКЗ «Октябрьский» 27 марта.

Согласно техническому заданию закупки, подрядчик должен подготовить сценарий концерта, программки с приглашениями и само мероприятие. Комитет хочет, чтобы концерт состоял из двух частей и на нем выступили не менее 15 артистов. Из них 7 человек должны быть профессиональными исполнителями российской и зарубежной эстрады. Комитет представил примерный список желаемых артистов. В их числе Олег Газманов, Михаил Боярский, Татьяна Буланова, Юрий Гальцев, группа «Белый орел», Олег Погудин и Ольга Кормухина. Исполнитель сможет заменить из этого списка только двоих «звезд».

На популярных артистов и организаторскую группу выделено 2,9 млн рублей из общей суммы. Остальное – на аренду помещения, его оформление и другое.

Отметим, в прошлом году комитет проводил аналогичную закупку. Максимальная стоимость – 5 млн рублей. Однако выиграл подрядчик, который предложил организовать концерт за 4,45 млн рублей. Список желаемых артистов также прилагался. В прошлом году чиновники Смольного также надеялись увидеть на празднике Газманова, Боярского и Буланову.

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16:19    
Росгвардия из своего бюджета должна оплатить концерт самостоятельно (актёрам за выступление и за аренду зала собственнику помещения). Они нам на митингах морды бьют, а мы им за свои налоги ещё и концерт оплачивать будем?
Смольный транжирит народные деньги.

14:38    
13-58
16 минут. Пердёж нормальный.  А отбивные будут?   А будут ли подчинённые, в подражание Золотову, сидеть в зале в фуражках?

14:20    
Даже если сделать неочевидное допущение, что Росгвардии действительно нужен этот концерт, откуда такая сумма - 4,9 млн рублей? Кому пойдут эти деньги? Лучше бы сделали подарки для семей росгвардейцев.

14:18    
ДАРМОЕДОВ нужно развлекать - СНЕГ УБИРАТЬ НЕКОМУ!

13:58    
Нормальное мероприятие, так как Росгвардия это важная сила России с личным составом в 350 тысяч человек!

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