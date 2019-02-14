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13:59

Роспотребнадзор может законодательно ограничить допустимый размер талии

Чиновники из Роспотребнадзора занялись проблемой ожирения и новыми средствами борьбы с ним в государственных масштабах, передают РИА "Новости". Для этого изучается опыт зарубежных стран, утверждает глава ведомства Анна Попова, и в ряде стран борьба с болезнью ведется в достаточно строгих формах: так, в Японии запрещено иметь талию, превышающую в обхвате 90 см для мужчин и 80 см - для женщин. Такую практику могут апробировать и в России.

В Японии принят «Метабо-закон», согласно которому каждый гражданин в возрасте от 40 до 75 лет должен обязательно проходить замер талии каждый год. <...> Штрафы для компаний, которые не заботятся о здоровье работников, могут достигать $19 млн.

Анна Попова

По ее словам, в планы государства входит снижение ежегодного показателя числа заболевших ожирением до 5 процентов. Реализовывать этот план начнут с 2022-го года. Сейчас же ситуация иная - с каждым календарным годом болезнью начинает страдать от 10 до 15 процентов россиян. Глава Роспотребнадзора пообещала, что с недугом в национальных масштабах чиновники будут бороться в том числе и увеличением контроля за качеством продукции, предлагаемой покупателям в магазинах.

 

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17:56    
Надо законодательно обязать чиновников ( в первую очередь из Роспотребнадзора) и депутатов всех уровней ( в первую очередь из Думы) проходить медосмотр на наличие признаков начала деменции и увольнять таких срочно.

16:59    
Половина ГосДумы и две трети СовФеда окажутся вне закона.

16:15    
Шли бы они на йух.
У меня рост 175, а у кого-то 140. А талия должна быть у всех не больше 90.

14:13    
А кто превысит размер - того на мыло для худых олигархов. Кожу - на абажуры.

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