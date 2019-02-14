Роспотребнадзор может законодательно ограничить допустимый размер талии

Чиновники из Роспотребнадзора занялись проблемой ожирения и новыми средствами борьбы с ним в государственных масштабах, передают РИА "Новости". Для этого изучается опыт зарубежных стран, утверждает глава ведомства Анна Попова, и в ряде стран борьба с болезнью ведется в достаточно строгих формах: так, в Японии запрещено иметь талию, превышающую в обхвате 90 см для мужчин и 80 см - для женщин. Такую практику могут апробировать и в России.

В Японии принят «Метабо-закон», согласно которому каждый гражданин в возрасте от 40 до 75 лет должен обязательно проходить замер талии каждый год. <...> Штрафы для компаний, которые не заботятся о здоровье работников, могут достигать $19 млн. — Анна Попова

По ее словам, в планы государства входит снижение ежегодного показателя числа заболевших ожирением до 5 процентов. Реализовывать этот план начнут с 2022-го года. Сейчас же ситуация иная - с каждым календарным годом болезнью начинает страдать от 10 до 15 процентов россиян. Глава Роспотребнадзора пообещала, что с недугом в национальных масштабах чиновники будут бороться в том числе и увеличением контроля за качеством продукции, предлагаемой покупателям в магазинах.