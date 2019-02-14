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14:26

Медведев: Экономика растет уже третий год, просто россияне этого не ощущают

Глава российского правительства Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании инвестфорума "Сочи-2019", сообщил, что на самом деле отечественная экономика уже несколько лет подряд стабильно показывает рост, только россияне его пока ощутить не могут.

"Рост экономики фиксируется уже третий год подряд. Однако качество роста нас пока не устраивает. На него влияет много разных факторов. И, что самое главное, этот рост пока не ощущается нашими гражданами", - цитирует премьера "Интерфакс".

Несмотря на улучшение показателей стабильности, российской экономике постоянно приходится сталкиваться с набором неблагоприятных факторов.

"Торговые войны, рост протекционизма, и в результате - ухудшение условий мировой торговли и замедление глобальной экономики, резкие изменения цен на нефть и другие товары нашего экспорта, постоянные угрозы расширения санкций, которые провоцируют отток капитала", - посчитал Медведев.

Примерно идентичное заявление глава кабмина делал несколькими месяцами ранее, с той лишь разницей, что говорил не о росте экономики, а о череде препятствий, которые в ближайшее время России придется преодолеть.

Главная тема инвестиционного форума "Сочи-2019" - реализация национальных проектов. На мероприятие собрались делегаты из 14 стран.

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15:15   михаил   misha-3210@mail.ru
у нас давно уже коммунизм,только народ этого пока не ощущает.

14:52    
ИМБИЦИЛЬНЫЙ премьеришка однако - пустышку сосет по ночам

14:48    
Весь рост экономики России в основном идёт за счёт увеличения экспорта углеводородов, а не за счёт роста производительности труда народа, который работает плохо, потому и не ощущает роста экономики! Кто работает хорошо и много, тот ощущает!

14:33    
"Не ощущается" - в том-то и проблема... почему бы это?

14:33    
Медведев очень умный, только россияне этого не ощущают.

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