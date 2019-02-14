И.о. главы пресс-службы Смольного назначена Марина Мерцалова

Исполняющим обязанности руководителя пресс-службы администрации губернатора Петербурга назначена Марина Мерцалова, следует из информации на сайте Смольного.

Место главы пресс-подразделения стало вакантным после того, как его предыдущий руководитель Андрей Кибитов перешел на работу в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) к своему бывшему начальнику - экс-губернатору Северной столицы Георгию Полтавченко, став его советником.

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