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14:42

И.о. главы пресс-службы Смольного назначена Марина Мерцалова

Исполняющим обязанности руководителя пресс-службы администрации губернатора Петербурга назначена Марина Мерцалова, следует из информации на сайте Смольного.

Место главы пресс-подразделения стало вакантным после того, как его предыдущий руководитель Андрей Кибитов перешел на работу в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) к своему бывшему начальнику - экс-губернатору Северной столицы Георгию Полтавченко, став его советником.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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