Межведомственная группа по борьбе со свалками отчиталась о проделанной работе

Представители различных административных ведомств Петербурга отчитались о проделанной работе по ликвидации растущих как в пределах города, так и извне его свалок, сообщил зампред комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Александр Кучаев 78.ru.

"Совершенствуем законодательство, проводим рейды с ГИБДД, прокуратурой. Проверяли транспортировку отходов, выявили больше 60 нарушений", - заявил чиновник.

Кучаев добавил также, что в 2018 году силами комитета были привлечены к административной ответственности более 400 нарушителей экологической обстановки, а сумма выписанных штрафов превысила 20 млн рублей.

Напомним, выявлением и борьбой с несанкционированными свалками в Петербурге и Ленобласти постоянно занимается движение "Зеленый фронт".