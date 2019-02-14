До конца февраля поезд "Ласточка" свяжет Псков, Петрозаводск и Новгород

Поезд семейства "Ласточка" соединит три столицы северо-западных регионов России - Псков, Петрозаводск и Великий Новгород, сообщает сайт администрации Псковской области. Состав включит в себя вагоны трех классов и начнет курсировать 22 февраля. На него можно будет, не теряя большого количества времени, пересесть с "Сапсана".

"Это транспортный треугольник будущего", - прокомментировал событие губернгатор Псковской области Михаил Ведерников.

Главы всех трех областей, между столицами которых откроется сообщение, сошлись на том, что это историческое событие, поскольку при помощи железных дорог три областных центра СЗФО связывают впервые.

"Ласточки" курсируют по России начиная с января 2013-го года. На сегодняшний день на Северо-Западе таким поездом можно добраться от Петербурга до Пскова, от Петербурга до Петрозаводска, от Новгорода до Петрозаводска и от Петрозаводска до Пскова.