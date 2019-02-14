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15:58

Лев Лурье: В качестве губернатора Петербургу нужен "крепкий хозяйственник"

Историк и публицист Лев Лурье высказался относительно кандидатуры будущего губернатора, наиболее приемлемой для него. Не называя актуальных персоналий, в эфире "Эха Петербурга" он привел в пример нескольких людей, которые осенью баллотироваться не собираются и не смогут этого сделать, но являются, по его мнению, образцами для подражания.

Нашему городу нужен прежде всего крепкий хозяйственник. Собянин бы нашему городу не помешал, второй Владимир Анатольевич Яковлев. Нам не нужны мэры, которые будут заниматься строительством атомных бомб, бороться с налетевшим "московским вороньем" и обличать Резника, который якобы хотел сдать гитлеровцам город.

Лев Лурье

Нынешнему врио губернатора Александру Беглову Лурье предложил посидеть спокойно и помолчать.

Одним из минусов грядущей губернаторской кампании в родном городе историк назвал то, что здесь нет людей с таким темпераментом, харизмой и лидерскими способностями, как Алексей Навальный, в 2013-го году боровшийся за кресло столичного мэра.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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18:16    
намекает НА КОСТЮ СУХЕНКО от лдпр

17:49    
Предлагать ВОРА, признанного судом ВОРОМ. в губернаторы , даже при всех остальных вроде бы положительных качествах - признак старения ума или полного морального разложения автора и части общества, которая это поддерживает.

17:31    
Беглов -наш губернатор! В Питере(Городе-Герое Ленинграде) не может губернатор быть только хозяйственником по определению, он должен быть обязательно политиком-патриотом СССР и России!

16:28    
Санкт-Петербургу нужен неБеглов. Так как муниципальный фильтр находится в руках Беглова и ЕР, то это значит - любой другой кандидат, который не снимет свою кандидатуру и сможет выйти во второй тур.

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