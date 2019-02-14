Активисты защищают историческое здание у вокзала в Сестрорецке

Представители общественного движения "Живой город" подняли тревогу из-за возможного сноса деревянного исторического здания около железнодорожного вокзала в Сестрорецке, о чем сообщили ЗАКС.Ру.

Им стало известно о том, что профильный комитет Смольного, КГИОП, готовится утвердить приказ о сокращении защитной зоны, в которую попадет и дорогое активистам зеленое здание по адресу улица Воскова, дом 15.

Узнав о приказе, они припомнили врио губернатора Александра Беглова его обещание, данное во время недавнего визита в Сестрорецк: тогда он заявил, что здание, в котором базируется музыкальная школа, должно остаться в целости и сохранности, несмотря на ведущееся строительство для школы нового помещения. Вскоре стало известно о том, что из дома на Воскова все съехали, а само здание опечатали

Участники движения "Живой город" направили тревожные письма в городское правительство и в администрацию Курортного района с просьбой прояснить будущее исторической постройки.

Фотография "Живой город"

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