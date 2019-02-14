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16:21

Иванова раскритиковала изменения в закон о долевом строительстве

Депутат петербургского Законодательного собрания от КПРФ Ирина Иванова заявила, что не поддерживает изменения внесенные в 214 ФЗ (о долевом участии).

- Не согласна с тем, что нужно менять 214 ФЗ. Сейчас его опять меняют, вводят эскроу-счета. Это может привести к тому, что обманутых дольщиков будет еще больше, - отметила Иванова на пресс-конференции с участием дольщиков ЖК “Ленсоветовский”, “Вариант” и “Воронцов” 14 февраля.

Коммунистка уверена, что механизм эскроу будет только тормозить процесс ввода в эксплуатацию жилых объектов.

По словам Ивановой, единственное изменение, которое можно прописать в 214 ФЗ, - недопущение банкротства застройщиков.

Иванова также предположила, что изменения в закон о долевом строительстве вносятся в интересах банковской системы, так как объекты в ближайшем будущем будут возводится в основном за счет банковских займов.

Напомним, с 1 июля 2019 года вступят в силу новые правила долевого строительства в России. Согласно им, строительные компании будут обязаны работать через механизм эскроу-счетов. Деньги покупателей квартир будут попадать на специальные банковские счета, застройщики смогут снять их только после завершения строительства и выдачи ключей. Возводить объекты компании смогут только на собственные средства или банковские кредиты.

Проблемные жилые комплексы “Ленсоветовский” и “Вариант” находятся в петербургском поселке Шушары, ЖК “Воронцов” - в поселке Мурино, на территории Ленобласти. В качестве застройщиков объектов номинально выступали разные компании: “Титан”, “ Ареал” и “Спецкапстрой” соответственно. Однако генподрядчиком на всех трех стройках было ООО “Траверс+”.

По словам дольщиков объектов, за всеми тремя компаниями стояли одни и те же люди, а учредители фирм-застройщиков находились в родстве между собой.

По данным ГУ МВД Петербурга и Ленобласти, только у дольщиков ЖК “Воронцов” и “Вариант” было похищено не менее 1 млрд рублей, которые в том числе были потрачены на строительство бизнес-центров и гоночной трассы.

Предполагаемый основатель строительной “пирамиды” Алексей Ортин находится под стражей.



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16:41    
Видимо, банки хотят поживиться за счёт долевого строительства, а власти им в этом помогают. Из-за выплат процентов банку цена долёвки вырастет. При этом все риски опять несут дольщики, за счёт которых банки стра[цензура]тся от невыплат по кредитам, выданным ими застройщикам.

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