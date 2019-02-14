Путин предложил дополнить УК статьей "Занятие высшего положения в преступной иерархии"

Глава государства внес на рассмотрение Государственной думы проект закона, предполагающий расширение 210 статьи Уголовного кодекса РФ "Организация преступного сообщества" путём добавления в неё части 1 - "Занятие высшего положения в преступной иерархии".

Как пишет Владимир Путин в пояснительной записке к предложенной им инициативе, наиболее опасные преступные деяния обычно совершаются не одним лицом, а организованной преступной группировкой. Лидеры ОПГ обычно ответственны за координирование действий участников сообщества, разделом сфер влияния и доходов, в связи с чем, по мнению президента, они и представляют наибольшую угрозу. Вместе с тем, благодаря своему высокому положению в преступной среде, им часто удается избегать правосудия. Согласно действующему законодательству, привлекать гражданина за факт его лидерства не возможно - соответствующей статьи ни в УК, ни в УПК нет.

Путин предложил заключать глав ОПГ на 8 - 15 лет в колонию строгого режима и наказывать их штрафом до 5 млн рублей либо в размере заработной платы осужденного или иного его дохода за период до пяти лет.

Пропорционально рекомендуется и увеличить штраф за организацию ОПГ до 5 млн рублей.

Также согласно проекту президентской инициативы, ст. 210 УК РФ может быть дополнена частью 1.1 - участие в собрании организаторов, руководителей (лидеров) или иных представителей преступных сообществ и (или) организованных групп в целях совершения преступлений. Наказание за нее может составить от 12 до 20 лет колонии со штрафом до 1 млн рублей.

Вместе с тем, уточняется, что от уголовной ответственности может быть освобожден не только участник или руководитель преступного сообщества, который добровольно прекратил свою деятельность и способствовал раскрытию преступлений, но и уточняется, что это может быть человек, совершивший хотя бы одно из преступлений по 210-й статье, а условием для прекращения преследования может быть также информация о готовящемся собрании руководителей или других представителей ОПС.