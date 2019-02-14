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16:57

Протоиерей Смирнов призвал россиян лечиться от влюбленности

Известный своими эпатажными поступками протоиерей РПЦ Дмитрий Смирнов, рассуждая над феноменом Дня святого Валентина, напомнил журналистам о том, что влюбленность являет собой опасное для физического и психического здоровья заболевание, которое, по его мнению, необходимо лечить. Слова церковного деятеля цитирует радиостанция "Говорит Москва".

Если празднуют день всех влюблённых, тогда надо праздновать День больных туберкулёзом, День больных гепатитом A, B, C. Кто влюблён – это очень опасное состояние, в котором человек много делает глупостей.

Отец Димитрий Смирнов

По его словам, с ним солидарна Всемирная организация здравоохранения, но пока этому не существует официального и публичного подтверждения.

День святого Валентина Смирнов заклеймил как бизнес-проект, паразитирующий на человеческих слабостях.

"Святой Валентин общий и для запада, и для востока. Ему можно молиться. Но в его житие ничего не сказано о влюблённости. Кто его этим наградил? Может, кто-то влюбился в этот день", - предположил протоиерей.

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19:35    
19-04
 После двух стаканов с хорошей закуской ваше предложение трудно исполнимо. А в монастырях почти нереально.

19:04    
попу, смирнову, надо бы в первую очередь обратиться к своим "коллегам" по вере, попам - "не влюляться" в жопы прихожан и молоденьких попиков-семинаристов и т.д...

18:14    
НУЖНО половину кастрировать как гундю

17:02    
Протоиерей предлагает бромом паству окормлять?

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