Госслужащих обязали быстрее отвечать на обращения омбудсмена

Врио губернатора Александр Беглов подписал городской закон, вносящий коррективы в обязанности госслужащих: теперь на обращения уполномоченного по правам человека, должность которого с 2012-го года занимает Александр Шишлов, все они должны будут успевать отвечать в течение двух недель. Об этом сообщает официальный сайт Смольного. До сих пор срок, предоставляемый чиновникам на ответ, составлял 30 дней.

Более того, обращения омбудсмена к муниципалам и к любым юридическим лицам также теперь станут приоритетными. Срок реагирования на них в этих случаях тоже будет ограничен половиной календарного месяца.

Ожидается, что это повысит качество бюрократической работы, ведущейся в городе.

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