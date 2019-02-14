Библиотека им.Маяковского намерена отреставрировать часть помещений за 38,3 млн рублей

Центральная городская публичная библиотека им. В.В.Маяковского намерена отреставрировать часть помещений за 38,3 млн рублей. Организация разместила закупку 14 февраля.

По техническому заданию предполагается реставрация помещений в доме 46 лит.Б по набережной Фонтанки. Здание является объектом культурного наследия федерального значения «Дом Дубянских (Зиновьева Н.В., Карловой Н.Ф.). Дом жилой».

В помещениях требуется провести реставрацию штукатурки, камня, кирпичной кладки, лепного декора и других элементов. Также победитель аукциона должен воссоздать сосновые и дубовые наличники, поручни, плинтусы и галтели. Кроме этого, необходимо восстановить паркетный пол с геометрическим рисунком. Подрядчик обязан выполнить все работы до декабря 2019 года.

Напомним, сейчас реконструкция проходит в помещениях библиотеки в доме 44 на набережной Фонтанки. Книжные фонды организации перевезли в другие здания. Основная часть переехала на Литейный проспект, 49.