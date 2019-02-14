Депутат Иванова не верит, что Смольный решит проблему обманутых дольщиков в 2020 году

Несколько проблемных петербургских жилых комплексов, в том числе ЖК «Охта Модерн», не удастся сдать до конца 2020 года, считает член фракции КПРФ в Законодательном собрании Ирина Иванова.

- Есть такая организация «Охта Модерн». Вот она не может построиться уже в течение 16 лет. 10% людей не дождались квартир, потому что они уже не в этом миру находятся. И до сих пор вопрос о застройщике не решен. Там есть корпус, который надо сносить и строить заново. Как они это сделают к концу 2020 года, я не понимаю, - заявила коммунистка 14 февраля на пресс-конференции обманутых дольщиков ЖК «Ленсоветовский», «Вариант» и «Воронцов».

Ранее врио губернатора Петербурга Александр Беглов пообещал, что проблемы 85% обманутых дольщиков Петербурга будут решены уже в 2019 году. До конца 2020 года, по словам Беглова, квартиры получат все обманутые дольщики города.

Также, по словам депутата Ивановой, помимо жертв долевого строительства, включенных в официальный реестр городской администрации, есть и дольщики, которые добиваются того, чтобы их признали обманутыми.

- За последние два года дело сдвинулось с мертвой точки. Но, на мой взгляд, сдвинулось, потому что Путин поставил этот вопрос и все начали делать «дорожные карты», - добавила коммунистка.

Застройщиками жилых комплексов «Ленсоветовский», «Вариант» и «Воронцов» выступали разные компании, однако, по словам дольщиков, учредители фирм находятся в родственных связях друг с другом. Кроме того, на строительстве объектов был задействован один генподрядчик – ООО “Траверс+”.

Полиция в ходе предварительного следствия установила, что фирмами-застройщиками ЖК «Вариант» и ЖК «Воронцов» фактически руководили одни и те же люди. Один из предполагаемых руководителей находится под арестом. По данным МВД, деньги дольщиков были направлены на строительство бизнес-центров и гоночной трассы.

ЖК «Охта Модерн» на Большеохтинском проспекте изначально должны были сдать в 2005 году. У объекта несколько раз менялся застройщик. Осенью 2018 года руководство группы компаний ЛСР заявило о готовности достроить объект к 1 сентября 2019 года.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.