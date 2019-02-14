Партия "Яблоко" обратилась в Генпрокуратуру из-за уголовного дела в отношении Шлосберга

Федеральное бюро партии "Яблоко" обратилось в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой прояснить причины возбуждения уголовного дела в отношении руководителя псковского отделения политорганизации Льва Шлосберга, поделился с "МБХ Медиа" глава пресс-службы партии Игорь Яковлев.

"Мы подали официальный запрос в Генпрокуратуру, больше никуда обращаться не планируем", - известил он.

Однопартийцы Шлосберга просят провести прокуроров проверку всех обстоятельств возбуждения дела, чтобы установить мотивы его заказчиков и организаторов. В партии уверены, что данный процесс политически мотивирован.

Напомним, конфликт представителей правовых структур и "яблочников" начался 5 сентября 2018 года: тогда правоохранителями были найдены 7 тысяч листовок с "признаками нарушений законодательства о выборах" при изготовлении и "призывом приводить в негодность" избирательные бюллетени на выборах, проставляя значки напротив всех кандидатов. Дело заведено по ч. 1 ст. 141 УК РФ (Воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав). Накануне силовики осмотрели псковский офис "Яблока".

Шлосберг в беседе с ЗАКС.Ру заявил, что считает заведенное дело политическим заказом и попыткой оказать давление на избирателей.