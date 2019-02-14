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18:21

Поклонская рассказала о своем протесте против пенсионной реформы

В откровенном интервью каналу RTVi депутат Государственной думы Наталья Поклонская рассказала о мотивах, побудивших ее стать единственным человеком из фракции единороссов, который открыто проголосовал против законопроекта о повышении пенсионного возраста. По ее словам, решение ей давалось тяжело, представители власти ей звонили и предупреждали, что правильнее будет не отклоняться от "курса партии", но перевесила неловкость перед будущими поколениями, которым, уверена Поклонская, реформа бы сильно навредила.

Я понимала, что проголосуй я против - автоматически попаду в статус врага государства. Поддержать реформу в том виде я тоже не могла, завтра после нас останутся наши дети. Спасибо они нам скажут за такую реформу? Нет, я не хочу.

Наталья Поклонская

Пикантный момент беседы состоял в том, что поправки женщины коллеги отклонили, после чего инициативу подписал и утвердил президент Владимир Путин. После скрупулезных расспросов телеведущих обнаружилось, что Поклонская до сих пор не согласна с повышением пенсионного возраста, но о несогласии с президентом, подписавшим закон, не может быть и речи. Сочетания несочетаемого в этой своей позиции депутат не усмотрела.

Напомним, глава государства подписал документ 3 октября 2018 года. Возраст выхода на пенсию увеличился с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 60 лет для женщин.

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18:57    
18:39 - по причине плохих советчиков - экономистов-аналитиков путин испугался, а зря... а, надо было оставить первоначальный проект - возраст - 65/63... ведь известно, что российское население с крепостным сознанием вообще не способно на какие-либо формы негодования и протеста - побухтит на кухне и смиртся, что и случилось... и нечего его жалеть - надо через годик вернуться к первому варианту... "к чему стадам дары свободы их должно резать или стричь"... такие бараны не нужны будущей россии...

18:53    
У Поклонской каша в голове, потому её и мотает из стороны в сторону...

18:50    
поклонская еще пожалеет, что пошла путем "крымнаш", ее уже взнуздали, так и будет на привязи в стойле жевать сено...

18:49    
она будет новой ФАННИ КАПЛАН

18:39    
Пенсионная реформа была крайне необходима России, её осуществили, двигаемся, развиваясь дальше!

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