18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

18:55

Невзоров – о "снежных" бедах Петербурга: Просто вся техника улетела "бомбить" Украину

Автор "600 секунд", публицист Александр Невзоров, выступая в эфире авторской программы на "Эхе Москвы", "раскрыл" секрет того, почему, как ему кажется, улицы Петербурга в январе "ломились" от залежей снега.

Ответ на вопрос о том, где всё это время пребывало то количество единиц снегоуборочной техники, о которых регулярно заявлял вице-губернатор Николай Бондаренко, лежал, предположил Невзоров, всё время на поверхности. Смольным, напомним, в официальных пресс-релизах было озвучено, что ежедневно на улицах города работало до 700 машин.

В Питере почему-то продолжается истерика по поводу снега. Всем нравится «Крымнаш», «Донбасснаш», «Сириянаш», все в восторге от истребителей, полетов, от зениток, от ракет. Они что, не видят взаимосвязи? Не понимают, что это очень дорогие развлечения государства и что из Питера снегоуборочные машины давно улетели «бомбить» Сирию и Украину. Поэтому надо говорить «снегнаш» и относиться к этому с пониманием,

Александр Невзоров

Накануне в Мариинском дворце в ходе пленарного заседания ЗакСа чиновники Смольного скупо отчитались о результатах "антиснежных" работ. Гости "часа правительства" в очередной раз озвучили уже известные показатели уровня осадков и количества дворников, посетовав на аномальную зиму. Подробнее – читайте в материале ЗАКС.Ру.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме
13 февраля, 19:39ЗакС и «снежный» вице-губернатор
13 февраля, 16:34Упавшая на пенсионера сосулька привела к уголовному делу
13 февраля, 13:26Ковалев назвал выступление Бондаренко об уборке Петербурга “пустопорожним”
13 февраля, 12:58В Смольном предложили привлекать поступающих в медвузы для помощи пострадавшим от гололеда
13 февраля, 12:38Десяти депутатам ЗакСа не дали возможности спросить Бондаренко об уборке Петербурга
13 февраля, 12:19Депутат Анохин предложил вручить “лопаты презрения” не участвовавшим в городском субботнике
13 февраля, 12:01Смольный внесет поправку в бюджет Петербурга о закупке снегоуборочной техники
12 февраля, 18:00Вслед за Русским музеем протекла крыша главного здания РНБ
12 февраля, 14:52«Снежные» слушания в миниатюре
12 февраля, 14:49В Смольном насчитали 100 пострадавших от гололеда и наледи в Петербурге

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


19:35    
Невзоров - тормоз!!!  Все уже забыли об этой шутке, а этот старый клоун ее преподносит, как свою...

19:14    
19:00 - ку-ку... вот что бывает с теми кто наглотался мельдония и долго медитировал на портрет путина...

19:13    
невзорову респект - блестящий публицист, очень смешно разоблачает всю путинскую "патритотическую" плутократию, всю его затратную милитаристкую идеологию... дикая страна тонетв сугробах, на голову падают сосульки, а на войнушки и бряцание милитаристскими яйцами впустую улетают в трубу - миллиарды... вся патриотическая белиберда и нужна чтобы скрывать повсемесные провалы...

19:00    
Снег скоро растает, выглянет солнышко, прилетят перелётные птицы всё будет хорошо! Живите на позитиве, будьте жизнерадостными и не внимайте гнусный бред параноика Невзорова!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Считаете ли вы справедливой отставку главы Фрунзенского района из-за некачественной уборки снега?

Да
Нет

Все новости:

19:50 Шульман считает, что позиции Беглова мало зависят от качества уборки снега

19:24 Ленобласть нарастит объемы торговли с Камчаткой через Северный морской путь

18:56 Активиста "Красивого Петербурга" задержали, не пустив на отчет Хлуткова   1

18:55 Невзоров – о "снежных" бедах Петербурга: Просто вся техника улетела "бомбить" Украину   4

18:37 Мэрия Москвы согласовала марш памяти Немцова   3

18:21 Поклонская рассказала о своем протесте против пенсионной реформы   5

18:20 Партия "Яблоко" обратилась в Генпрокуратуру из-за уголовного дела в отношении Шлосберга

18:08 Смольный объявил конкурс на организацию проживания соотечественников на 3,38 млн рублей

18:06 Депутат Иванова не верит, что Смольный решит проблему обманутых дольщиков в 2020 году

18:03 Библиотека им.Маяковского намерена отреставрировать часть помещений за 38,3 млн рублей

17:51 Мэр башкирского города назвал местного экологического активиста "экскрементом"

17:36 Госслужащих обязали быстрее отвечать на обращения омбудсмена

17:35 Беглов подписал закон о новых бесплатных днях проезда для ветератов ВОВ   1

16:57 Протоиерей Смирнов призвал россиян лечиться от влюбленности   4

16:56 ТАСС: По версии следствия, за убийства по найму сенатор Арашуков заплатил 1,5 млн рублей

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.