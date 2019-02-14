Ленобласть нарастит объемы торговли с Камчаткой через Северный морской путь

Встретившись на Российском инвестиционном форуме в Сочи, руководители двух северных регионов, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подписали новое соглашение о партнерстве. Новшество и одновременно польза нового проекта торговли через Северный морской путь состоят в том, что транспортные расходы сокращаются на 40 процентов, и, кроме того, скорость доставки грузов из одного конца страны в другой сокращается на 23 дня, передает ТАСС.

Ожидается, что новые условия взаимодействия сделают более продуктивными торговые контакты и с другими странами.

"Мы очень надеемся, что подписанное соглашение даст нам возможность в самое ближайшее время приступить к реализации проекта по строительству глубоководного порта в Авачинской бухте у нас на Камчатке, решить проблему перевалки грузов Северным путем для стран Азиатско-Тихоокеанского региона, потому что это огромный рынок", - отметил губернатор Камчатки.

Дрозденко, в свою очередь, в этом партнерстве на новом уровне увидел некий символизм: два конца крупнейшей страны в мире станут близки друг к другу как никогда.