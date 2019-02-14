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14 февраля, 20:26

Елин высоко оценил экономическую мощь Невского района

Администрация Невского района отчиталась о социально-экономическом развитии, которое имело место в течение 2018-го года. Как сообщает официальный сайт Смольного, мероприятие посетил вице-губернатор Евгений Елин.

Когда высокопоставленному городскому чиновнику предоставили слово, он подчеркнул, что наблюдает хороший темп налоговых поступлений, который демонстрирует район, рост зарплат и регулярное открытие высокотехнологичных предприятий.

По словам Елина, общегородская проблема - качество уборки снега и льда - в будущем ляжет на плечи в том числе и развивающегося Невского района.

"Зима показала недостатки, есть разрыв между правами и ответственностью. Важно извлечь уроки. В бюджете следующего года мы будем предусматривать иное распределение ресурсов на содержание дорог", - пообещал чиновник.

Сообщается, что по итогам 2018-го гогда район перечислил в городской бюджет почти на 20 процентов поступлений, чем это было годом ранее.



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