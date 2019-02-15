Активистку в Казани приговорили к обязательным работам за пикет с болтом на Конституции

Суд в Казани приговорил активистку «Открытой России» Гульназ Равилову к 30 часам обязательных работ из-за акции с болтом на Конституции, передает «МБХ медиа» со ссылкой на юриста «Правозащиты Открытки» Эльзу Нисанбекову.

В отношении Равиловой составили протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (проведение акции без подачи уведомления). Ее задержали 14 февраля, а до этого к ней домой приходили сотрудники Центра «Э» и угрожали возбудить уголовное дело. Защита намерена обжаловать решение суда.

Равилова вместе с еще одним активистом – Дмитрием Егоровым – провела 12 декабря 2018 года акцию под названием «Хватит класть болт на нашу Конституцию» у входа в приемную «Единой России» в Казани. В протоколе указано, что активисты использовали «сборно-разборную конструкцию в виде увеличенного макета обложки Конституции, на которой располагалась увеличенная картонная фигура в виде гаечного болта».