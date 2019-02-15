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9:59

Активистку в Казани приговорили к обязательным работам за пикет с болтом на Конституции

Суд в Казани приговорил активистку «Открытой России» Гульназ Равилову к 30 часам обязательных работ из-за акции с болтом на Конституции, передает «МБХ медиа» со ссылкой на юриста «Правозащиты Открытки» Эльзу Нисанбекову.

В отношении Равиловой составили протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (проведение акции без подачи уведомления). Ее задержали 14 февраля, а до этого к ней домой приходили сотрудники Центра «Э» и угрожали возбудить уголовное дело. Защита намерена обжаловать решение суда.

Равилова вместе с еще одним активистом – Дмитрием Егоровым – провела 12 декабря 2018 года акцию под названием «Хватит класть болт на нашу Конституцию» у входа в приемную «Единой России» в Казани. В протоколе указано, что активисты использовали «сборно-разборную конструкцию в виде увеличенного макета обложки Конституции, на которой располагалась увеличенная картонная фигура в виде гаечного болта».

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11:30    
19-10 похоже у вас была трудная жизнь? Проработали на урановых рудниках, ночевали под нарами и вас обижали в бараке мужья. Моё сочувствие обиженному. Что сказать ещё голубке? Которая натерпелась и после всего возненавидела весь женский пол, всех соперниц.

11:02    
10:29, описанные Вами образы, возникшие в Вашем сознании без внешнего раздражителя (очевидно, не являющиеся реальностью) могут являться следствием сильной усталости, употребления алкоголя, некоторых психотропных веществ или некоторых психических и неврологических заболеваний. В любом случае, это звоночек для принятия срочных мер.

10:29    
10:18. Большой рост ВВП экономики России, а соответственно значительный рост благосостояния 99%(!!!!!!!) населения страны можно обеспечить за счёт бесплатного труда членов прозападной "пятой колонны" -врагов России! Пусть строят, к примеру, мост в Якутск через Лену или вторую очередь Беломорканала и тд. итп. Пора составлять списки, и по вагонам!

10:18    
10:10, Вы каждый подход к зеркалу сопровождаете такими тирадами? Пора бы уже смирится, чем господь наградил, за то и благодарить следует. Кроме того, может быть виновато зеркало и стоит на его кривизну попенять?

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Нужно было наказывать других чиновников

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