ЗакС планирует закрепить право граждан участвовать в формировании бюджета

Заксобрание Петербурга рассмотрит законопроект, позволяющий жителям города выступать с инициативами распределения бюджетных средств. Документ 15 февраля был одобрен на заседании парламентского комитета по законодательству.

Председатель комитета Денис Четырбок отметил, что инициатива должна поддержать активистов, которые пытаются улучшить благоустройство рядом со своими домами.

Четырбок отметил, что реализация инициативного бюджетирования началась еще в 2016 году, когда стартовал проект «Твой бюджет». Теперь, по словам депутата, это начинание планируется закрепить законодательно.

При обсуждении законопроекта на заседании комитета по законодательству, единоросс Сергей Купченко заявил, что петербуржцы и так участвуют в формировании бюджета.

– Бюджет проходит публичные слушания, на которых учитываются пожелания горожан, – отметил Купченко.

Кроме того, по мнению депутата, точку зрения горожан отражают депутаты ЗакСа и местных советов.

Тем не менее, Купченко, как и все остальные члены комитета, проголосовал за инициативу.

Сергей Еремеев

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