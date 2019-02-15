Депутат Высоцкий предложил переименовать День пожилого человека

Депутат петербургского Заксобрания Игорь Высоцкий предложил официально переименовать праздник День пожилого человека в День старшего поколения.

Инициатива 15 февраля была единогласно одобрена комитетом по законодательству. Дискуссии предложение Высоцкого не вызвало.

День пожилого человека празднуется 1 октября.

Сергей Еремеев

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