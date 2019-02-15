Профессор Соловей рассказал, кого и как собирается преследовать государство

Политолог, профессор МГИМО Валерий Соловей, часто позиционирующий себя как знаток всевозможных инсайдов и носитель закрытой информации, поделился с читателями Facebook тем, что ему известно о планах Кремля по удержанию рейтинга и об "аппетитах" силовых органов. По сведениям ученого, российское население, которое все хуже относится к чиновникам, хотят приободрить рядом отставок и последующими "антикоррупционными" уголовными делами с привлечением к ответственности некоторых из них.

Пока что уровень объектов на заклание — средний. Вице-губернаторы и региональные министры, главы региональных парламентов и проч. «мелочь». Также в предварительный список включены члены обеих палат Федерального Собрания. — Валерий Соловей

Ученый подчеркивает, что среди силовиков идея не пользуется особенной популярностью: существует мнение, согласно которому госслужащие с небольшим коэффициентом полезного действия, если их пугать тюрьмой и показательными судами, станут работать еще хуже.