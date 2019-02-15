Путин сыграет в хоккей, несмотря на травмированный на тренировке по дзюдо палец

Президент России Владимир Путин во время тренировки с дзюдоистами накануне получил ушиб пальца, он чувствует себя нормально и, несмотря на травму, сыграет в хоккей вечером 15 февраля, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Накануне Путин провел часовую тренировку по дзюдо. Во время спарринг-разминки с олимпийским чемпионом Бесланом Мудрановым он повредил палец на правой руке. Палец замотали пластырем, и президент продолжил тренировку.

«Президент чувствует себя прекрасно, собирается на встречу с президентом Лукашенко, а потом собирается играть в хоккей», - сказал Песков.

По словам представителя Кремля, это даже нельзя назвать травмой: «это был то ли ушиб, то ли чуть-чуть он ударил палец». «Это обычная травма, это как таковая и не травма, ничего страшного здесь нет, спорт есть спорт», - отметил Песков.