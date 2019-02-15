Навальный счел наглостью слова Беглова о "воронье" в виде приезжих политиков

Политик Алексей Навальный, активно занимающийся подготовкой к петербургским муниципальным и губернаторским выборам, отозвался на слова врио губернатора Александра Беглова, который уподобил "пришлых" политиков налетевшему "воронью". В авторской программе на YouTube глава Фонда борьбы с коррупцией напомнил о том, откуда родом сам Беглов. Кроме того, заметил Навальный, в рамках его проекта "умное голосование" в выборах собираются принимать участие именно самые что ни на есть петербуржцы, а что касается его лично, то он просто исполняет роль организатора и вдохновителя.

Ну уж вы не выпендривайтесь там, пожалуйста, прости Господи, а? Я надеюсь, что петербуржцы пропитаются священным гневом и на выборах по Беглову как следует пройдутся, потому что просто чувак обнаглел, понимаете? Приехав из Баку, он еще делит петербурцев на настоящих и ненастоящих. — Алексей Навальный

Беглов, имея в виду горожан, в своем известном выступлении, настоял на том, что "мы сами с усами" и что приезжие политики не вполне в своем праве учить местных муниципалов, настоящих и будущих.

Отметим, что, помимо Навального, петербургскими выборами занялись москвичи Максим Кац и Илья Варламов, создающие на берегах Невы свою команду для электоральной борьбы.

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